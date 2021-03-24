На меры поддержки в кризис Covid-19 выделено дополнительно 100 млн евро

В среду Кабинет министров принял решение выделить дополнительно 100 млн евро на меры поддержки предприятиям и работникам в связи с кризисом Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С начала этого года до 16 марта налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 161,767 млн евро, и 58,2 млн евро на данный момент доступны Службе государственных доходов для дальнейшей выплаты пособий.

Учитывая, что средний размер поддержки, выплачиваемой в течение рабочего дня, составляет 5,4 млн евро, средств, выделенных на выплату поддержки, хватит примерно до 31 марта.

100 млн евро выделены из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства".