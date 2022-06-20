На месте снесенного памятника в Пардаугаве может появиться глубокий водоем, в парке — огороды

Комитет городского развития Рижской думы заслушал доклад о возможностях развития парка Победы после сноса объекта "Памятник советским освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Эксперты рекомендуют создать на месте снесенного монумента водоем, часть парка отдать под садовые участки и отказаться от установки каких-либо других памятников в будущем.

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13 июня в здании Латвийского союза архитекторов состоялась дискуссия экспертов о будущем территории парка Победы после демонтажа монумента. Дискуссию провел специалист по городскому планированию Нейлс Балгалвис, в ней приняли участие архитекторы (в том числе, ландшафтные), искусствоведы, геологи, историки, инженеры и так далее.

Были разработаны следующие предложения на период демонтажа памятника:

Во время сноса нужно продумать ограждение территории работ — как с точки зрения безопасности, но и в целях информирования общества. Ограждение должно быть не прозрачным — в том числе для того, чтобы было нельзя сделать фотографии, которые могут быть использованы Россией в пропагандистских целях. На ограждении нужно установить информационные плакаты, рассказывающие о причинах демонтажа монумента.

Еще на этапе демонтажа планируется изменить геометрическую форму основания и прилегающего памятника так, чтобы не осталось узнаваемого "отпечатка", контрастирующего со свободной, плавной планировкой парка.

Дальнейшие рекомендации относятся уже к обустройству парка Победы после того, как памятника не станет: