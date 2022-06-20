На месте снесенного памятника в Пардаугаве может появиться глубокий водоем, в парке — огороды

Комитет городского развития Рижской думы заслушал доклад о возможностях развития парка Победы после сноса объекта "Памятник советским освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Эксперты рекомендуют создать на месте снесенного монумента водоем, часть парка отдать под садовые участки и отказаться от установки каких-либо других памятников в будущем.
13 июня в здании Латвийского союза архитекторов состоялась дискуссия экспертов о будущем территории парка Победы после демонтажа монумента. Дискуссию провел специалист по городскому планированию Нейлс Балгалвис, в ней приняли участие архитекторы (в том числе, ландшафтные), искусствоведы, геологи, историки, инженеры и так далее.
Были разработаны следующие предложения на период демонтажа памятника:
- Во время сноса нужно продумать ограждение территории работ — как с точки зрения безопасности, но и в целях информирования общества. Ограждение должно быть не прозрачным — в том числе для того, чтобы было нельзя сделать фотографии, которые могут быть использованы Россией в пропагандистских целях. На ограждении нужно установить информационные плакаты, рассказывающие о причинах демонтажа монумента.
- Еще на этапе демонтажа планируется изменить геометрическую форму основания и прилегающего памятника так, чтобы не осталось узнаваемого "отпечатка", контрастирующего со свободной, плавной планировкой парка.
Дальнейшие рекомендации относятся уже к обустройству парка Победы после того, как памятника не станет:
- Следует "использовать воду как средство эмоционального и физического очищения территории снесенного памятника". В образовавшийся котлован планируется запустить воду, что образует в парке новый водоем. Водная поверхность ограничит возможность физически собираться на месте снесенного памятника. Кроме того, по мнению участников дискуссии, вода как составная часть пейзажа успокаивает и снимает стресс.
- Предлагается использовать расположение парка в лугах поймы Даугавы, близость Марупите и высокие грунтовые воды территории для улучшения водной сети парка Победы. В будущем вновь созданный водный объект может быть подключен в системе водотока Марупите.
- Для озеленения вокруг нового водоема предлагается использовать влаголюбивые растения, что будет способствовать биологическому разнообразию в городе.
- Предусматривается расширить и дополнить уже существующие возможности для активного отдыха в парке, оборудовав необходимую инфраструктуру — дорожки, пункты аренды инвентаря и так далее. Предложено создать отдельную сеть дорожек для быстрого потока движения (велосипеды, ролики, бег, зимой — лыжи) и для медленного потока (прогулки, перемещение с детскими колясками).
- При формировании парка призывают учитывать подходы архитектурного ландшафта и композиционные принципы, созданные еще Георгом Куфалтом — широкие солнечные поляны, небольшие группы деревьев. Подчеркивается, что в отличие от других городских парков в парке Победы немного высоких старых деревьев, и в силу этого он светлее остальных. Парк Победы предполагается соединить новыми пешеходными переходами с улицами Бариню и Слокас, мостиком через Марупите, соединениями с ближайшими районами (Кливерсала, Агенскалнский залив, Торнякалнс, Агенскалнс).
- Новые памятники и скульптуры, связанные с историческими, социальными или политическими идеями, личностями и событиями, советуют не устанавливать — чтобы освободить территорию от присутствия идеологии как таковой.
- По возможности рекомендуется использовать вторично материалы снесенного памятника — для гравийных дорожек и садовой мебели, соблюдая принцип так называемого circular design.
- Часть территории парка предлагаются отдать жителям под организацию садовых участков. В парке Победы такие участки существовали и во время Первой, и во время Второй Мировых войн, и находились там до 50-х годов прошлого века.
- Так называемую ось Свободы — от памятника Свободы, завершающего в центре Риги улицу Бривибас, проходящую по улицу Калькю, мимо Ратуши, Каменному мосту, бульвару Узварас к нынешнему подлежащему сносу монументу — рекомендовано не завершать новым скульптурным объектом. Сам по себе парк Победы будет служить пространственным завершением оси.