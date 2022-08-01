На минувшей неделе количество новых случаев Covid-19 в Латвии возросло на 5,7%
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

На минувшей неделе, с 25 июля по 31 июля, количество новых случаев Covid-19 в Латвии возросло на 5,7%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе по сравнению с предыдущей проведено на 7,1% больше тестов, и примерно каждый третий образец был положительным. В свою очередь количество госпитализированных пациентов сократилось на 16,7%.

Случаи Covid-19 регистрируются во всех возрастных группах, рост заболеваемости наблюдается по всей стране, но выше среднего она в Риге и Видземе, а самый стремительный прирост числа новых случаев зарегистрирован в Латгале.

Как отмечает ЦПКЗ, в настоящее время средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европейском союзе и Европейской экономической зоне продолжает снижаться и стабилизируется. Заболеваемость Covid-19 снижается в Италии, Германии и Франции, где ранее фиксировался высокий уровень заболеваемости.

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