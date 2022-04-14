"На мой взгляд, это геноцид". Кариньш прокомментировал действия российских войск в Украине

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, действия России в Украине соответствуют понятию "геноцид". Такое мнение премьер-министра изложил его пресс-секретарь Сандрис Сабаев.

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"По всем признакам Россия пытается уничтожить украинский народ. На мой взгляд, это геноцид", — сказал премьер.

Как сообщалось, на этой неделе президент США Джо Байден назвал действия России на Украине геноцидом. То же самое сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, в среду отказался назвать действия России на Украине геноцидом против украинцев. Макрон сказал, что лучше проявлять осторожность при использовании термина "геноцид" в таких ситуациях, особенно потому, что "украинцы и русские — братские народы".