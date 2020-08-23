На морских пляжах Латвии значительно упала температура воды
Foto: LETA

В связи с усилением южного ветра во многих местах на побережье понизилась температура воды в море, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ветер унес верхний теплый слой воды, вместо которого поднялась холодная вода с морского дна. В Мерсрагсе температура упала почти на 15 градусов - с +23 градусов в пятницу вечером до +8 градусов в воскресенье утром.

В Рое и Колке вода остыла до +11 градусов.

На несколько градусов температура воды понизилась на всем побережье от Овиши до Юрмалы.

В Лиепае, Вентспилсе и на большей части побережья Видземе температура воды составляет +18..+19 градусов.

В реках и озерах в воскресенье утром температура воды составляла +17..+21 градус.

В ближайшие дни в основном будет дуть юго-западный ветер, поэтому на побережье Рижского залива в Курземе сохранится холодная вода, теплее она будет в Видземе и в открытом море в Курземе.

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LETA

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LETA
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