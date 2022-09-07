На морском дне обнаружены обломки, которые могут принадлежать разбившемуся в воскресенье самолету

На морском дне недалеко от Вентспилса обнаружены обломки, которые могут принадлежать разбившемуся в воскресенье вечером частному самолету, сообщил на Латвийском телевидении руководитель Морского поисково-спасательного координационного центра Национальных вооруженных сил Петерис Суббота.

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Обломки обнаружены на глубине около 60 метров недалеко от места первоначальных поисковых работ. Обломки были найдены при сканировании морского дна, которое началось во вторник днем.

Экспертиза покажет, принадлежат ли обломки упавшему самолету. Если это подтвердится, будут приняты дальнейшие действия по подъему самолета из моря, сообщил Суббота.

По его словам, самолет небольшой, поэтому его подъем не должен вызывать больших проблем, но работы могут быть затруднены из-за большой глубины.

У латвийских служб имеется техника, необходимая для подъема самолета с морского дна, заверил Суббота.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в море недалеко от Вентспилса потерпел крушение частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании, и связь с наземными службами была потеряна вскоре после того, как самолет покинул воздушное пространство Пиренейского полуострова.

Самолет принадлежал немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гриземанну, подтвердила в понедельник его компания Quick Air. Quick Air — чартерная компания, базирующаяся в Кельне.

При этом представитель компании отказался подтвердить распространенную кельнской газетой "Express" новость о том, что самолет пилотировал сам Гриземанн и что на борту в качестве пассажиров находились его жена, дочь и друг дочери.