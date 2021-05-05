На муниципальных выборах люди смогут голосовать на любом участке в своем самоуправлении

На предстоящих муниципальных выборах 5 июня избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке в своем самоуправлении или избирательном округе, предъявив паспорт либо удостоверение личности, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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Для регистрации голосующих на участках будет впервые использован электронный онлайн-регистр избирателей.

На избирательном участке сотрудник избирательной комиссии отсканирует штрих-код или QR-код паспорта избирателя или удостоверения личности и убедится, что избиратель включен в соответствующий список, и в нем еще нет отметки об участии в выборах. В системе избиратель будет отмечен в электронном списке, а сотрудник избирательного участка внесет информацию о нем в бумажный список, где избиратель должен будет расписаться для получения конверта для голосования и бюллетеней.

Если по каким-либо техническим причинам невозможно будет использовать онлайн-регистр избирателей, избиратели смогут проголосовать, использовав конверт для регистрации. Наряду с конвертом для голосования и бюллетенями избирателю будет выдаваться еще один конверт — регистрационный конверт с именем, фамилией и персональным кодом. После голосования избиратель должен будет вложить анонимный конверт для голосования с бюллетенем в регистрационный конверт. Регистрационный конверт около урны для голосования необходимо передать сотруднику избирательного участка, который поставит на нем печать избирательного участка и бросит в урну.

По мере возобновления работы онлайн-регистра избирательная комиссия проверит, не зарегистрирован ли голос избирателя на другом избирательном участке. Если избиратель не проголосовал на другом избирательном участке, в списке избирателей будет отмечено, что его голос действителен, и он будет засчитан. Если избиратель проголосовал за это время на другом избирательном участке, голос будет отменен и не будет засчитан.

На муниципальных выборах административная территория каждого самоуправления образует отдельный округ. Выборы пройдут в 41 округе — шести городах и 35 краях. Например, новообразованный Южнокурземский край является одним избирательным округом, и избиратели этого края могут голосовать на любом избирательном участке в пределах округа.

Каждый избиратель может найти избирательные участки в своем округе на сайте ЦИК www.cvk.lv в разделе "Избирательные участки". В свою очередь узнать свой округ можно на сайте Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) в разделе электронных услуг. Также избирательный участок и округ, где избиратель зарегистрирован для участия в выборах, можно получить по справочному номеру Центральной избирательной комиссии 67049999. Телефон работает каждый день с 9:00 до 20:00.