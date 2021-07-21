На набережной Даугавы в Риге появятся трибуны для любования закатом

В конкурсе идей использования набережной Даугавы, организованном MadCity Rīga, на главный приз номинирован проект Иевы Витолы Деусы "Трибуны наблюдения за закатом", сообщает портал db.lv.

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Посетить трибуны жители и гости Риги смогут, по информации db.lv, уже в этом году, идею планируется воплотить в августе или сентябре.

Целью конкурса было найти новые и необычные идеи использования набережной Даугавы в центральной части города.

"Поданные проекты 105 идей ясно показали, что мы творческое общество и готовы сами заботиться о благоприятном для себя жизненном пространстве. Радует разнообразие и масштаб идей. Факт, что одна идея дополняет другую, а это говорит о том, что у общества единое представление о Даугаве и ее берегах в Риге. Объединив все эти идеи вместе, Рига действительно станет обладателем уникального места отдыха и прогулок в Северной Европе", — говорит планировщик города, организатор MadCity Rīga Нейлс Балгалис.

По его словам, 27 июля на кораблике Rīgas pērle состоится вручение главного приза, а также будет предоставлена подробная информация о проекте.

Авторы идей, поданных на конкурс, предлагали разместить в реке плавающие понтоны с причалами для лодок, ресторанами и кафе, оборудовать на набережной места для активного отдыха и пикников. Конкурсанты считают, что набережную стоит озеленить и подсветить в ночное время, организовывать у реки танцы и выставки. Стенды самооблуживания лодок, плавающая баня, пункты водных такси, плавающие объекты и платформы, бассейн в реке (как в Хельсинки и Даугавпилсе) — идеи оборудования таких объектов предлагали конкурсанты.

Многие участники конкурса считают, что Рижской думе следует разрешить коммерческую деятельность на набережной, предлагают использовать уникальные возможности Закюсалы — здесь можно разбить парк, оборудовать кемпинг, устраивать сеансы кино под открытым небом.