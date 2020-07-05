На начало года в Риге проживала треть жителей Латвии

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, на начало этого года в Риге проживали 693 тыс. человек или 33,3% общего числа жителей Латвии, следует из обзора Рижской думы за 2019 год.

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В обзоре говорится, что до 2013 года в Риге отмечалось постоянное сокращение числа жителей, потом до 2017 года отмечался рост, а после этого уже в течение трех лет опять отмечается сокращение числа рижан.

В начале 2019 года в Риге насчитывалось 388 700 жителей трудоспособного возраста, что на 6 200 человек меньше, чем в начале 2018 года. Этнический состав в Риге в прошлом году существенно не изменился: латыши составили 47,1%, а русские — 36,4% населения Риги.

По данным Центрального статистического управления, средняя брутто-зарплата в Риге в прошлом году достигла 1206 евро, что на 6,8% больше, чем в 2018 году. Зарплата в Риге в прошлом году была на 12,1% выше, чем в остальной стране.