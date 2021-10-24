На надбавки к зарплатам сотрудников службы пробации в бюджете следующего года выделены 1,4 млн евро
Foto: LETA

На увеличение заработной платы сотрудников Государственной службы пробации (ГСП) согласно законопроекту о государственном бюджете на 2022 год и связанным с ним законопроектам в бюджете следующего года будет выделено дополнительно 1,4 млн евро.

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В 2022 году ежемесячная заработная плата сотрудников ГСП будет увеличена до установленного нормативными актами максимума и вырастет в среднем на 18% по сравнению с 2021 годом, сообщил руководитель ГСП Михаил Папсуевич.

Кроме того, для сотрудников ГСП также определена доплата в размере 20% от месячной заработной платы за работу, сопряженную с особым риском.

В результате в 2022 году специалист по пробации будет получать 1428 евро до уплаты налогов, а старший специалист по пробации — 1544 евро до уплаты налогов.

ГСП сообщила, что для некоторых сотрудников, например, тех, кто только начинает карьеру в СПД, ежемесячная заработная плата, а также общая сумма вознаграждения будут ниже указанной, что связано с соответствующей нормативной базой.

Проект государственного бюджета на 2022 год и связанные с ним законопроекты еще предстоит рассмотреть Сейму.

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LETA

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