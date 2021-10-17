На следующей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а в выходные местами может выпасть первый снег, прогнозируют синоптики.

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Уже в начале недели возможен дождь со снегом, а к выходным местами может образоваться снежный покров.

В ночь на понедельник небо прояснится, днем в Курземе и Земгале будет солнечно, а в Видземе и Латгале ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.

В Видземе и Латгале, а к вечеру и в других регионах страны ожидаются осадки, преимущественно в виде кратковременного дождя, возможен мокрый снег.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -1…+4 градуса, на побережье до +8 градусов, днем — до +6…+10 градусов.

В Риге в ночь на понедельник небо прояснится, днем облачность усилится, возможны осадки. Ночью температура воздуха понизится до +2…+4 градусов, днем составит около +9 градусов.

В середине недели сильный юго-западный ветер принесет в Латвию более теплый воздух — в ночь на четверг температура может повыситься до +15 градусов. На побережье ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, а количество осадков местами превысит 30 миллиметров.

В выходные станет холоднее. По прогнозам, на смену дождям придет снег и местами образуется снежный покров.

В прошлом году первые снежинки были замечены 18 октября в Латгале, а 19 октября утром снег выпал во многих регионах Видземе.