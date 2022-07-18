На неделе в Латвию вернется жара

Во второй половине недели вернется жара, местами воздух в Латвии прогреется до +30 градусов, сообщают новейшие прогнозы.

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Во вторник местами в Видземе и Латгале ожидается дождь и грозы, но температура будет повышаться и после обеда составит уже +19…20 градусов.

Начиная со среды и до пятницы будет сухо и солнечно, температура продолжит подниматься и к четвергу местами в Курземе будет достигать +30 градусов. В пятницу +30 будет уже в большей части страны, местами даже больше.

В выходные будет постепенно становиться прохладнее, после обеда температура будет составлять около + 20…25 градусов. В субботу на востоке страны будет еще до +27, во всех регионах начнут образовываться грозовые облака. Местами гроза может сильной — с ливнями, градом и сильным ветром.