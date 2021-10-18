На неопределенное время в Елгавской больнице закрывается бэби-бокс
Foto: LETA

В связи с ограничением услуг детского отделения Елгавской больницы с сегодняшнего дня на неопределенное время закрыт расположенный на территории больницы бэби-бокс, сообщили исполнители проекта.

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Бэби-бокс на территории Елгавской больницы функционировал с конца августа 2014 года. За это время в нем были оставлены пять детей.

С 2009 года в Латвии всего было открыто восемь пунктов "Бэби-бокс — место для жизни ребенка!": в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

За это время в них было оставлено 54 ребенка, трое из них — в 2021 году.

Бэби-бокс — это особое место, где родители, вынужденные различными обстоятельствами, могут анонимно отказаться от своего малыша.

Уже сообщалось, что в связи с критической эпидемиологической ситуацией закрывается детское отделение Елгавской городской больницы, а маленьких пациентов будут оформлять на лечение в дневной стационар.

Член правления Елгавской больницы Карлис Смилга подчеркнул: для обеспечения доступности стационарных педиатрических услуг маленьких пациентов будут по-прежнему принимать в больницу ежедневно с 8:00 до 16:00, а также в круглосуточном режиме будет оказываться неотложная медицинская помощь в приемном отделении больницы.

В случаях, когда ребенку потребуется круглосуточное медицинское наблюдение, его направят в Детскую клиническую университетскую больницу.

В настоящее время установлено, что такие изменения в работе больницы будут действовать до 11 января 2022 года.

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Source

LETA

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Source

LETA
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