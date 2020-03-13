На неопределенный срок закрыт Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi

Из-за чрезвычайного положения, объявленного в Латвии, с 14 марта на неопределенный срок закрываются Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi.

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При этом работники столичного зоопарка останутся на рабочих местах и будут исполнять свои обязанности.

Напомним, что режим чрезвычайного положения действует на территории Латвии до 14 апреля.