На неопределенный срок закрыт Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi
Foto: DELFI

Из-за чрезвычайного положения, объявленного в Латвии, с 14 марта на неопределенный срок закрываются Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi.

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При этом работники столичного зоопарка останутся на рабочих местах и будут исполнять свои обязанности.

Напомним, что режим чрезвычайного положения действует на территории Латвии до 14 апреля.

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rus.DELFI.lv

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