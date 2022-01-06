На непредвиденные случаи выделят еще 300 миллионов евро из бюджета
Foto: LETA

Средства государственного бюджета на непредвиденные случаи в этом году увеличат на 300 миллионов евро, постановило в четверг правительство. Деньги будут выделяться по необходимости.

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Ранее в законе "О государственном бюджете на 2022 год" в программе "Средства на непредвиденные случаи" было предусмотрено 82,57 миллионов евро.

С учетом того, что при разработке госбюджета на 2022 год не было ясно, сколько в текущем году потребуется дополнительного финансирования на предотвращение последствий пандемии Covid-19, в закон была включена 53-я статья о праве министра финансов увеличивать объем средств в этой программе.

В связи с чрезвычайным положением и мерами эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19, Кабинет министров уже принял решения по ряду мер поддержки, для которых в 2022 году потребуется дополнительное финансирование.

Например, 25 миллионов евро для поддержки работодателей и сотрудников, а также 30,1 миллионов евро на выплату пособий в размере 20 евро в месяц вакцинированным пожилым людям. Кроме того, ожидаются дополнительные запросы от отраслевых министерств.

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