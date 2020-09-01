На нескольких маршрутах возобновлена посадка в общественный транспорт только через передние двери
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С сегодняшнего дня на 11 маршрутах Rīgas satiksme будет возобновлен порядок, предусматривающий посадку в общественный транспорт только через передние двери, а высадку через среднюю и заднюю двери, сообщает Rīgas satiksme.

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Этот порядок будет возобновлен на маршрутах 1-го и 13-го троллейбусов, 10-го, 20-го, 28-го, 34-го, 35-го, 43-го, 47-го, 54-го и 60-го автобусов. Указанный порядок также будет введен на двух новых автобусных маршрутах - 57-м и 59-м. Таким образом, с 1 сентября такой порядок будет действовать на 13 маршрутах общественного транспорта.

Цель этого порядка - изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, уменьшить количество безбилетников, а также проводить более точный учет пассажиров. Также это поможет ограничить количество людей в дурно пахнущей и грязной одежде, которые передвигаются в общественном транспорте.

Поездку нужно будет регистрировать у водительской консоли, что позволит водителю контролировать то, все ли пассажиры заплатили за проезд. Для пассажиров с детскими колясками и пассажиров в инвалидных креслах порядок посадки в общественный транспорт не изменится и будет происходить через средние двери.

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