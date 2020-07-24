На несколько дней будет перекрыто движение на участке ул. Илукстес в Риге

В связи с проведением аварийного ремонта сети водоснабжения в Риге с 10 часов утра сегодняшнего дня до вечера 29 июля будет перекрыто движение транспортных средств на участке ул. Илукстес от ул. Пилдас до ул. Страуту.

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Движение общественного транспорта на этом участке будет разрешено.

Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на этом участке улицы, к месту жительства или работы.