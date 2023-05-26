На ночь будет закрыто движение возле Рижской ГЭС

С пятницы до субботы будет закрыто движение транспортных средств на участке возле Рижской ГЭС. С 20:00 пятницы до восьми утра субботы проезд будет закрыт между круговыми перекрестками Саласпилса и Даугмале, сообщает Latvenergo.

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Как уточнили на предприятии, движение будет закрыто на время реконструкции бетонного покрытия между трансформаторами Рижской ГЭС и демонтажа трансформатора. Водителям. Рекомендуется использовать Южный мост или Мост Кегумской ГЭС.

В то же время жители островов Доле и Зирню смогут добраться домой, согласовав свою поездку с представителями Latvenergo заранее.

Предприятие также предупреждает, что в ходе ремонтных работ с 27 мая до 31 октября проезжая часть моста через Рижскую ГЭС будет сужена в обоих направлениях, а скорость дорожного движения будет ограничена до 30 километров в час.