На обеспечение дополнительных коек для пациентов с Covid-19 правительство выделило более 8 млн евро
Foto: LETA

Чтобы обеспечить лечение пациентов с Covid-19 в больницах, правительство приняло решение выделить дополнительные 8,19 млн евро на создание новых коек для этих больных путем перепрофилирования существующих коек и обеспечения необходимого дополнительного оборудования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане, в настоящее время пациенты с основным диагнозом Covid-19 доставляются в десять больниц — три клинических университетских больницы и семь региональных больниц.

Доступные в этих больницах ресурсы регулярно контролируются и при необходимости по мере возможности создаются дополнительные койки для лечения пациентов с Covid-19. В то же время часть пациентов с Covid-19 размещены в других специализированных медицинских учреждениях, например, в психоневрологических больницах.

Больницы продолжают перепрофилировать койки. Во вторник в стационарах в общей сложности находились 709 пациентов с Covid-19, 42 из которых — в тяжелом состоянии.

По прогнозам министерства, в ближайшее время количество пациентов с Covid-19, находящихся в стационарах, значительно увеличится, поскольку в последние недели существенно выросло количество заболевших.

Согласно эпидемиологическим прогнозам, сейчас необходимы дополнительные меры для обеспечения пациентов с Covid-19 медицинской помощью, включая подготовку дополнительных коек и обеспечение больниц необходимым медицинским оборудованием для лечения пациентов с Covid-19.

Также необходимы ресурсы для принятия мер по борьбе с распространением вируса в больницах.

Из выделенных сегодня средств 7,6 млн евро пойдут на покупку и замену медицинского оборудования и устройств, а также на закупку дезинфицирующих средств.

Планируется закупить медицинское оборудование и устройства для лечения и диагностики пациентов с Covid-19, устройства для искусственной вентиляции легких, а также медицинское оборудование, позволяющее отслеживать изменения в состоянии здоровья пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии.

Также будет закуплено медицинское оборудование, необходимое для одновременного использования нескольких медикаментов и инфузионных растворов при лечении пациентов с Covid-19 со значительными осложнениями, а также оборудование и средства для дезинфекции.

Около 370 тыс. евро будет выделено на оборудование 52 новых коек для пациентов с Covid-19 и дополнительное оборудование для существующих коек.

Кроме того, около 150 тыс. евро будет направлено на создание отделения для больных Covid-19 на 15 коек в Балви.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

7

Source

LETA

Tags

Коронавирус Балви
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro