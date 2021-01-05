На обеспечение дополнительных коек для пациентов с Covid-19 выделят более 11 млн евро

Во вторник, 5 января, правительство приняло решение выделить 11,7 миллиона евро на создание дополнительных больничных коек и обеспечение необходимого оборудования для лечения больных Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По данным на 5 января, в больницах Латвии проходят лечение 1180 пациентов с Covid-19, у 68 из них тяжелое течение болезни. По прогнозам, количество пациентов, поступающих в стационары, продолжит расти, при этом во многих больницах предусмотренные для таких больных койки уже заняты на 90%.

Для того чтобы дополнительно перепрофилировать 462 коек для лечения больных Covid-19, а также создать 124 новых мест и оснастить их необходимыми медицинским оборудованием, правительство выделило 1,99 млн евро.

В свою очередь, на дополнительное медицинское оборудование и дезинфицирующие средства выделены еще 9,35 млн евро. 389 тысяч евро направлены на создание 50 коек для лечения больных Covid-19 в Рижской первой больнице.

4,7 млн евро будет направлено на увеличение основного капитала медучреждений: больница им. Страдиня получит 1,7 млн евро, Рижская Восточная клиническая университетская больница - 2,9 млн евро. В свою очередь, финансирование в размере 6,8 млн евро будет распределено между 14 муниципальными больницами.

Планируется, что количество коек удастся увеличить постепенно - часть больниц этот процесс уже начали.

На данный момент пациенты с Covid-19 отправляют в три клинические университетские больницы, семь региональных больниц и две локальные многопрофильные больницы в Балви и Добеле.