На общественное обсуждение переданы правила о бесплатном проезде на поездах для юрмальчан

Во вторник, 27 июня, финансовый комитет Юрмальской думы утвердил проект решения о новых обязательных правилах, которые предусматривают для задекларированных жителей Юрмалы возможность бесплатного проезда на поездах по маршруту между Ригой и Кемери. В соответствии с законом о самоуправлениях документ передан на общественное обсуждение, которое продлится до 12 июля.

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Затем правила будут рассмотрены комитетом и думой. Предположительно правила о бесплатном проезде на поездах вступят в силу этой осенью. Они коснутся людей, которые задекларировали свое место жительства в Юрмале на 0.00 часов 1 января текущего года. Каждый юрмальчанин сможет использовать две бесплатные поездки в день.

Юрмальская дума напоминает, что с 2018 года жители города могут бесплатно ездить в юрмальских автобусах. С введением бесплатного проезда на поездах дума рассчитывает снизить интенсивность дорожного движения не только в Юрмале, но и в Риге, разгрузив Юрмальское шоссе. Также использование электропоездов сократит выбросы углекислого газа, тем самым улучшив качество воздуха в городе.

"Приоритетом Юрмальского самоуправления является обеспечение жителям комфортного и хорошего проживания в нашем городе. Удобное передвижение в черте города и быстрый путь в столицу — важный аспект высокого качества жизни", — заявила председатель думы Рита Спроге.