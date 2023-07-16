На обучение в 11 вузах Латвии получено 3505 электронных заявок абитуриентов

С 15 июля, когда началась электронная подача заявлений на обучение в 11 латвийских вузах, и к вечеру 17 июля получено 3505 заявок от абитуриентов на обучение в бакалавриате. Из них одобрено 1329 заявок (37,92% от общего количества), сообщает единый портал приема заявок.

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Наибольшее количество заявок поступило на обучение по одной из программ Латвийского университета (LU). Вторым по популярности вузом является Рижский технический университет (RTU), за которым следуют Латвийский университет биологических наук и технологий (LBTU) Банковская Высшая школа (BA), Вентспилсская Высшая школа, Лиепайский университет, Видземская Высшая школа, Резекненская Технологическая академия и Даугавпилсский университет.

В Высшую школу экономики и культуры подано 18 заявок, в Высшую школу управления информационными системами (ISMA) поступило только три заявки.

В первую очередь были одобрены: 771 заявка — в ЛУ, 347 заявок — в РТУ и 106 заявок — в LBTU. В остальных вузах количество заявлений, одобренных в первую очередь, небольшое.

Из одобренных заявок большая часть подана на обучение по следующим учебным программам Латвийского университета - "Медицина", "Информатика", "Коммуникативные науки", "Психология", "Право", "Сестринское дело" и "Управление бизнесом".

Среди одобренных заявок на обучение в других вузах наиболее популярны такие программы РТУ, как "Компьютерные системы", "Архитектура" и "Информационные технологии".

В Латвии с 15 июля 11 высших учебных заведений приступили к приему электронных заявлений от абитуриентов. В этом году прием в вузы проходит по новой процедуре.

Это первый учебный год, когда выпускники средних школ должны были сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку как минимум на оптимальном уровне и два из 14 предлагаемых экзаменов - на высшем уровне, чтобы получить аттестат об окончании общего среднего образования.

Различные уровни централизованных экзаменов будут сравниваться с применением коэффициентов. К вступительным экзаменам оптимального уровня обучения будет применяться коэффициент 0,75, а к централизованному экзамену общего содержания обучения — 0,50.

Например, если успеваемость ученика на экзаменах высшего и оптимального уровня будет оцениваться на 100%, то при поступлении в вуз экзамен высшего уровня будет оцениваться на 100%, а результат экзамена оптимального уровня — на 75%.

Используя единую систему, доступную на сайте, выпускники средних школ могут подать заявку на обучение в ЛУ, РТУ, LBTU, ISMA, Даугавпилсском университете, Лиепайском университете, Резекненской технической академии, Видземской Высшей школе, Вентспилсской Высшей школе и в Высшей школе экономики и культуры.

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Как обычно, конкурс будет проходить в два тура. Итоги первого тура планируют объявить 28 июля после 17:00, а результаты второго тура — 1 августа после 17:00.

Зачисление в Латвийскую Академию культуры, Латвийскую Академию художеств, Латвийскую Музыкальную академию имени Язепа Витолса, Латвийскую Академию национальной обороны и Латвийскую Академию спортивной педагогики (LSPA) проводится отдельно.

Процедуры приема абитуриентов отличаются и в частных университетах.