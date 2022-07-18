На обучение в латвийских университетах поcтупило наименьшее количество заявок за последние три года

В этом году на базовое обучение в одном из 12 вузов Латвии подали заявки 10 123 абитуриента — это наименьшее число потенциальных студентов за последние три года, свидетельствует информация, опубликованная вечером 18 июля на едином портале государства и самоуправлений Latvija.lv.

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Подача заявок на обучение в вузах завершилась в 16:00.

По данным "Latvija.lv", в 2020/2021 академическом году на зачисление в вузы поступило 10 296 заявлений от абитуриентов, а на 2021/2022 год — 10 182 заявления.

По состоянию на 18:00 на обучение в каком-либо из 12 латвийских вузов в предстоящем учебном году поступило 9 410 заявлений.

Наибольшее количество желающих получить высшее образование, или 4 433 человека, зарегистрированы по одной из бакалаврских программ Латвийского университета (ЛУ). Рижский Технический университет (РТУ) занимает второе место в рейтинге самых популярных вузов Латвии — на обучение в нем утверждены 24579 человек.

Далее следует Латвийский сельскохозяйственный университет, в который в этом году поступил 903 человека. На четвертом месте Даугавпилсский университет с 520 поступившими.

В Лиепайский университет зачислен 272 студента. В Резекненской технологической академии в этом году 262 новых студента, в Видземской высшей школе — 149, в Банковской высшей школе — 127, в Вентспилсский высшей школе — 119, в Высшей школе экономики и культуры — 67, в Высшей школе бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" — 49, а в Высшей школа менеджмента информационных систем — 30 человек.

В единой системе приема самой популярной учебной программой является программа "Психология" ЛУ, на которую поступило 472 заявки. Далее следует программа ЛУ "Медицина" — 433 абитуриента, программа ЛУ" Информатика" — 375 абитуриентов, программа РТУ "Компьютерные системы" — 353 абитуриента, программа ЛУ "Юриспруденция" — 338 абитуриентов.

Среди менее популярных программ обучения: "Информационные технологии" РТУ — 258 утвержденных заявок, программа "Управление бизнесом" ЛУ — 232 заявки, программа "Коммуникативные науки" ЛУ с 228 заявками, "Архитектура" в РТУ со 197 заявками и программа "Английская филология, европейские языки и бизнес-исследования", на освоение которой утверждены 168 человек.

Количество заявок на другие образовательные программы еще ниже.