На оценку в Бюджетную комиссию Сейма направят инициативу о повышении минимальной зарплаты до 630 евро

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня поддержала предложение передать на рассмотрение в парламентскую Комиссию по бюджетам и финансам инициативу о повышении минимальной зарплаты с нынешних 500 евро до 630 евро, подписанную более чем 10 000 граждан.

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Решение по этому вопросу еще предстоит принять Сейму.

Как указали авторы инициативы, в Латвии все еще одна из самых низких минимальных зарплат среди стран ЕС. В том числе, минимальная зарплата выше в соседних Литве и Эстонии.

Автор инициативы Кристапс Томс Гутманис указал что низкая минимальная зарплата — это причин многих социальных проблем жителей страны, что способствует эмиграции в другие страны, где более благоприятные финансовые условия.

"Из-за низкой минимальной зарплаты молодые люди после обучения в латвийских вузах, особенно, если они работают на государственных предприятия, а также различные малоквалифицированные рабочие после техникума или профессиональной средней школы, вынуждены продолжать жить в родительской семье", — указывают авторы инициативы.

В обосновании инициативы также говорится, что минимальная зарплата в Латвии не позволяет в полном объеме оплатить аренду, питание, иные товары и услуги, обеспечить полноценное здравоохранение, продолжать образование и планировать создание своей семьи.