На официальных пляжах Риги вода стала теплее

К воскресенью, 9 августа, вода на большинстве официальных пляжах Риги прогрелась на один-два градуса, а в Вакарбулли и Вецаки температура воды осталась неизменной, свидетельствуют данные Рижского самоуправления.

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На пляже в Румбуле температура воды повысилась на два градуса до +22 градусов. Такая же температура воды наблюдалась на официальных пляжах на Кипсале и Кишэзерсе, где в субботу вода была на градус прохладнее.

На пляже на Луцавсале температура воды повысилась на один градус до +20 градусов.

На пляжах на Рижском заливе, в Вакарбулли и Вецаки, температура воды с субботы остается неизменной - +19 градусов.

Самая теплая вода - на озере Бабелитес, где температура воды в воскресенье составила +23 градуса, повысившись за сутки на один градус.