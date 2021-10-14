На осенних каникулах школьникам лучше избегать больших сборов, не ездить на экскурсии и в путешествия
Foto: AP/Scanpix/LETA

Уже на следующей неделе, 18 октября, школьники отправятся на осенние каникулы. Так как с 11 октября в стране объявлена чрезвычайная ситуация на три месяца, Министерство образования и науки просит школьников и их родителей оценить, нужно ли ехать на экскурсии и в путешествия, а учителей — объяснить ученикам, почему так важно соблюдать ограничения.

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Если путешествие уже запланировано, министерство напоминает вовремя ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения.

По возвращению из страны, где кумулятивный показатель Covid-19 за последние 14 дней на 100 тысяч человек превышает 75, перед въездом в Латвию необходимо сделать тест и, независимо от результатов, отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции можно сократить, если на седьмой день сделать повторный тест и получить негативный результат.

Те, у кого есть сертификат, не должны делать тест перед въездом или соблюдать самоизоляцию. Дети до 12 лет, которые путешествовали со взрослыми, имеющими сертификат, также не должны соблюдать самоизоляцию. Но и в таком случае дети должны избегать тесных контактов за пределами домохозяйства и использования общественного транспорта.

Более подробная информация о правилах для путешественников — здесь.

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