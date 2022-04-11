На пасхальные выходные изменится расписание более 400 региональных автобусов
Foto: LETA

С 14 по 19 апреля, в связи с пасхальными выходными в Латвии, изменится расписания более у 400 региональных автобусных маршрутов. Об этом агентству LETA сообщили в автотранспортной дирекции.

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На некоторых маршрутах появятся новые рейсы, а какие-то рейсы отменят. Автотранспортная дирекция призывает жителей перепроверить расписание перед поездкой — это можно сделать на сайте atd.lv в разделе "Расписание", или на портале 1188.

Изменения коснутся маршрутов 16 автоперевозчиков: Nordeka, Norma-A, Cata, VTU Valmiera, Talsu autotransports, Latvijas sabiedriskais autobuss, Ventspils reiss, Tukuma auto, Daugavpils autobusu parks, Dautrans, Rēzeknes autobusu parks, Ludzas autotransporta uzņēmums, Jēkabpils autobusu parks, Gulbenes autobuss, Balvu autotransports и Ceļavējš.

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