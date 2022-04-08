На Пасху в больших ТЦ будут работать отделения Latvijas pasts, пенсии и пособия выплатят раньше
Foto: Publicitātes foto

В Пасхальный период — с 15 по 18 апреля — в крупных торговых центрах Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Марупе будут работать отделения Latvijas pasts.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Точное время работы почтовых отделений можно узнать на домашней странице Latvijas pasts.

Государственное агентство социального страхования также напоминает, что пенсия и пособия, доставка на дом которых предусмотрена 12 апреля, будут выплачены 11 апреля.

В свою очередь, клиенты, которые обычно получают на дому пенсии и пособия 13 и 14 апреля, в этом году получат их 12 апреля. Соответственно, 13 апреля на дом принесут пенсии и пособия тем, кто обычно получал их 15 и 16 апреля, а 14 апреля тем, кто получал 17 и 18 апреля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?