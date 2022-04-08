На Пасху в больших ТЦ будут работать отделения Latvijas pasts, пенсии и пособия выплатят раньше

В Пасхальный период — с 15 по 18 апреля — в крупных торговых центрах Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Марупе будут работать отделения Latvijas pasts.

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Точное время работы почтовых отделений можно узнать на домашней странице Latvijas pasts.

Государственное агентство социального страхования также напоминает, что пенсия и пособия, доставка на дом которых предусмотрена 12 апреля, будут выплачены 11 апреля.

В свою очередь, клиенты, которые обычно получают на дому пенсии и пособия 13 и 14 апреля, в этом году получат их 12 апреля. Соответственно, 13 апреля на дом принесут пенсии и пособия тем, кто обычно получал их 15 и 16 апреля, а 14 апреля тем, кто получал 17 и 18 апреля.