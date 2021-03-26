На Пасху в храмах можно находиться в масках

В этом году на Пасху людям будет разрешено находиться в церквях в масках, но священнослужители не должны специально приглашать прихожан на службы, сообщили в Латвийской римско-католической церкви.

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Во вторник Министерство юстиции пригласило представителей латвийских религиозных организаций на консультативный совет, чтобы разъяснить условия, установленные Кабинетом министров для религиозных организаций на Пасху.

По решению правительства, чрезвычайное положение введено до 6 апреля, а это значит, что на Пасху продолжают действовать ограничения на скопление людей.

3-4 апреля церкви могут работать с 6 часов до часу ночи. Службы должны проходить с 6 до 20 часов, за исключением пасхальной заутрени, которая может проходить до часу ночи.

В церквях и помещениях, где совершается богослужение, количество людей не должно превышать 20% вместимости помещения, с учетом того, что на каждого посетителя предусмотрено десять квадратных метров помещения. Например, если площадь церкви 300 квадратных метров, то единовременно в ней могут разместиться 30 человек.

Маски должны носить как прихожане, так и священнослужители, которые не проводят литургию.