На Пасху в Латвии ожидается прохладная погода

В ближайшие дни погода в Латвии будет более сухой, солнечной и станет немного теплее, но в пасхальные выходные температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник, 11 апреля, местами еще ожидаются кратковременные дожди с градом, также возможны грозы. Во вторник и среду без существенных осадков. Ветер стихнет, ночью местами образуется туман.

Температура воздуха ночью во многих местах понизится до -1…-4 градусов, а днем столбик термометра будет достигать отметок от +8 до +13 градусов, лишь на части побережья по-прежнему будет на несколько градусов прохладнее.

В четверг в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы с юга, а затем придет более прохладный воздух с севера. Прогнозы температуры воздуха и осадков пока переменчивы.

Пока Global Forecast System прогнозирует, что и в последние две недели апреля ночные температуры часто будут опускаться ниже нуля, а также не исключен снег.