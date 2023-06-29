На переход образования в школах нацменьшинств на госязык будет выделено 2,4 миллиона евро
Foto: Shutterstock

Министерство образования и науки (МОН) подготовило проект правил, предусматривающий выделение дополнительных 2 396 766 евро на четыре месяца текущего года, чтобы оказать поддержку педагогам, которые осуществляют постепенный переход на обучение на государственном языке для школьников нацменьшинств на уровнях начальной школы и основного образования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из дополнительного финансирования на зарплату педагогов дошкольных, основных и общеобразовательных программ планируется выделить 2 307 116 евро, а на зарплату преподавателей специальных дошкольных, основных и общеобразовательных программ — 89 650 евро. Дополнительное финансирование педагогов планируется включить в расчет адресных дотаций до 31 августа 2026 года.

В МОН отметили, что из-за разного уровня владения латышским языком у учащихся с 1 сентября этого года учителям, возможно, придется работать в лингвистически очень неоднородной среде. В образовательных учреждениях важно обеспечить дополнительный вспомогательный персонал — помощников педагогов в дошкольном и основном образовании, а также учителей для групп продленного дня в основном образовании, говорится в проекте ведомства.

Ранее педагогам, которые будут реализовывать программы специального дошкольного и специального основного образования для представителей нацменьшинств, было выделено финансирование в размере 138 092 евро. Однако после проведенных министерством расчетов необходимое финансирование на четыре месяца текущего года составляет 227 742 евро.

За счет предоставленного дополнительного финансирования планируется обеспечить зарплату учителей и их помощников, а также повышение зарплаты, решение о котором было принято правительством весной этого года.

Размер финансирования зарплаты преподавателей программ специального образования определяется путем применения суммы целевых дотаций и обязательных взносов социального страхования в расчете на одного школьника.

По прогнозам министерства, в период с 2024 по 2026 год ежегодно потребуется дополнительно 7 190 298 евро. Однако размер дополнительного необходимого финансирования может уточняться в случае изменения наименьшей месячной ставки зарплаты и расходов на одного ученика, отмечается в проекте МОН.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, предусматривающие, что на уровнях дошкольного и основного образования в течение трех лет также должен быть обеспечен постепенный переход на обучение только на государственном языке.

Согласно изменениям в законе, с 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, а с 1 сентября 2024 года — во 2-х, 5-х и 8-х классов, с 1 сентября 2025 года — в 3-х, 6-х и 9-х классах. Также дошкольное образование будет осуществляться только на госязыке с 1 сентября следующего года.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes