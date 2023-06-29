На переход образования в школах нацменьшинств на госязык будет выделено 2,4 миллиона евро

Министерство образования и науки (МОН) подготовило проект правил, предусматривающий выделение дополнительных 2 396 766 евро на четыре месяца текущего года, чтобы оказать поддержку педагогам, которые осуществляют постепенный переход на обучение на государственном языке для школьников нацменьшинств на уровнях начальной школы и основного образования.

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Из дополнительного финансирования на зарплату педагогов дошкольных, основных и общеобразовательных программ планируется выделить 2 307 116 евро, а на зарплату преподавателей специальных дошкольных, основных и общеобразовательных программ — 89 650 евро. Дополнительное финансирование педагогов планируется включить в расчет адресных дотаций до 31 августа 2026 года.

В МОН отметили, что из-за разного уровня владения латышским языком у учащихся с 1 сентября этого года учителям, возможно, придется работать в лингвистически очень неоднородной среде. В образовательных учреждениях важно обеспечить дополнительный вспомогательный персонал — помощников педагогов в дошкольном и основном образовании, а также учителей для групп продленного дня в основном образовании, говорится в проекте ведомства.

Ранее педагогам, которые будут реализовывать программы специального дошкольного и специального основного образования для представителей нацменьшинств, было выделено финансирование в размере 138 092 евро. Однако после проведенных министерством расчетов необходимое финансирование на четыре месяца текущего года составляет 227 742 евро.

За счет предоставленного дополнительного финансирования планируется обеспечить зарплату учителей и их помощников, а также повышение зарплаты, решение о котором было принято правительством весной этого года.

Размер финансирования зарплаты преподавателей программ специального образования определяется путем применения суммы целевых дотаций и обязательных взносов социального страхования в расчете на одного школьника.

По прогнозам министерства, в период с 2024 по 2026 год ежегодно потребуется дополнительно 7 190 298 евро. Однако размер дополнительного необходимого финансирования может уточняться в случае изменения наименьшей месячной ставки зарплаты и расходов на одного ученика, отмечается в проекте МОН.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, предусматривающие, что на уровнях дошкольного и основного образования в течение трех лет также должен быть обеспечен постепенный переход на обучение только на государственном языке.

Согласно изменениям в законе, с 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, а с 1 сентября 2024 года — во 2-х, 5-х и 8-х классов, с 1 сентября 2025 года — в 3-х, 6-х и 9-х классах. Также дошкольное образование будет осуществляться только на госязыке с 1 сентября следующего года.