На платформе ziedot.lv уже собрано 5,7 млн ​​евро на помощь Украине

5,7 млн ​​евро пожертвовано к понедельнику, 7 марта, в рамках сбора средств на помощь Украине. Ziedot.lv начал сбор средств полторы недели назад.

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"Мы не должны и не хотим беспомощно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии", — говорится в призыве жертвовать средства.

Также отмечается, что пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется перенаправить туда, где они нужнее всего.

Вы можете пожертвовать здесь.