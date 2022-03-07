На платформе ziedot.lv уже собрано 5,7 млн ​​евро на помощь Украине
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5,7 млн ​​евро пожертвовано к понедельнику, 7 марта, в рамках сбора средств на помощь Украине. Ziedot.lv начал сбор средств полторы недели назад.

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"Мы не должны и не хотим беспомощно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии", — говорится в призыве жертвовать средства.

Также отмечается, что пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется перенаправить туда, где они нужнее всего.

Вы можете пожертвовать здесь.

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