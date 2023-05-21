На пляжах Юрмалы установили 71 кабинку для переодевания и 17 бесплатных туалетов

С началом купального сезона в Юрмале благоустроили 24-километровый пляж и зоны отдыха, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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В Юрмале имеется 13 официальных мест для купания: 11 - на берегу моря, два - на берегу Лиелупе (на улице Упмалас и в Приедайне). С началом купального сезона за безопасностью отдыхающих на пляже следят спасатели.

Перед этим летом на юрмальском пляже установлены 227 пляжных скамеек, 71 кабинка для переодевания, 167 урн для отходов и 28 мусорных баков. Также работают 17 переносных общественных туалетов, которыми посетители могут пользоваться бесплатно.

В Каугури, Асари, Дзинтари, Дубулты, Майори есть общественные душевые и 11 мест для мойки ног. Для детей благоустроены 23 игровые площадки для активного отдыха.

Юрмальские пляжи доступны для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Для инвалидов-колясочников приспособлены 14 выходов к морю, а в четырех местах - в Вайвари, Каугури, Яункемери и Яундубулты - имеются удлиненные кабинки для переодевания.

Кроме того, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены инвалидные коляски, которые позволят им наслаждаться купанием в море. А люди с различными функциональными нарушениями или нарушениями равновесия могут ездить на велосипеде-тандеме или трехколесном велосипеде. Также на пляже можно воспользоваться специальным шезлонгом, оснащенном колесиками.

На берегу реки Лиелупе в Юрмале для отдыха доступны четыре места, оборудованные навесами для пикника, столами, скамейками, кабинками для переодевания, навесами для велосипедов, детскими игровыми площадками и волейбольными площадками – в Приедайне, Майори, Дубулты и Пумпури. В Дубулты пляжное место приспособлено для людей с особыми потребностями и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Отдыхающие также имеют доступ к зоне отдыха и возле карьера Слока.

Во время купального сезона Инспекция здоровья будет следить за качеством воды в официальных местах для купания в Юрмале.

За пляжем Юрмалы регулярно ухаживают: каждое утро к 8 часам собирают и вывозят морские отходы (морские водоросли и мусор), разрыхляют границу воды и берега, два раза в день собирают бытовые отходы по всему пляжу.

Власти Юрмалы напоминают, что на гороодских пляжах запрещено курить и выгуливать животных, нельзя разводить костры и пользоваться грилем.