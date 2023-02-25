На пляже Кестерциемса в субботу найден погибший дельфин

Служба новостей LTV сообщает, что сегодня, 25 февраля, на пляже Кестерциемса был найден выброшенный на берег дельфин. К сожалению, животное было мертво, что также видно на фотографиях, сделанных Айгаром Междрейсом и опубликованных в социальных сетях.
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Сейчас никакой дополнительной информации о дельфине и причинах его гибели не предоставляется.
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