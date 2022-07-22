На пляже Луцавсалы снова можно безопасно купаться

В ходе неоднократных проверок было установлено, что вода на пляже Луцавсалы соответствует требованиям качества и можно безопасно купаться, сообщает Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.

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Результаты анализов воды для купания, полученные SIA Vides Audits, соответствуют требованиям Кабинета министров к качеству воды для купания.

Также купание разрешено во всех зонах для купания Рижского залива в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаках, в официальных городских зонах для купания "Румбула" и "Кипсала" на Даугаве, а также в озере Бабелите. Освежиться можно также в лягушатниках Гризинькалнса и Зиедоньдарзса.

Рижское самоуправление напоминает о необходимости быть осторожными, купаясь в водоемах, уделять особое внимание детям в эти жаркие дни.