На пляже Луцавсалы снова можно безопасно купаться

В ходе неоднократных проверок было установлено, что вода на пляже Луцавсалы соответствует требованиям качества и можно безопасно купаться, сообщает Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.
Также купание разрешено во всех зонах для купания Рижского залива в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаках, в официальных городских зонах для купания "Румбула" и "Кипсала" на Даугаве, а также в озере Бабелите. Освежиться можно также в лягушатниках Гризинькалнса и Зиедоньдарзса.
Рижское самоуправление напоминает о необходимости быть осторожными, купаясь в водоемах, уделять особое внимание детям в эти жаркие дни.