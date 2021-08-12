На пляже Румбулы снова можно купаться

Качество воды на пляже "Румбула" в Риге улучшилось и там снова можно купаться, сообщает Рижская дума.

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3 августа Инспекция здравоохранения запретила купаться в Даугаве у пляжа "Румбула" из-за высокого микробиологического загрязнения. 9 августа научный институт BIOR повторно проверил качество воды. Результаты анализов оказались хорошими и на пляже снова можно купаться.

Сегодня пройдет повторная проверка качества воды.

По данным самоуправления, температура воды в Даугаве у Румбулы составляет +18 градусов. Самая теплая вода в Даугаве у Кипсалы — +20 градусов.