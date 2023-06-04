На пляже Вецаки поднят Сиий флаг

2 июня на рижском пляже в Вецаки возле станции спасателей торжественно поднят Синий флаг, удостоверяющий соответствие этой зоны купания международным стандартам качества окружающей среды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также на пляже Вецаки установлено новое информационное табло, призывающее посетителей не оставлять после себя мусор и обращать внимание на влияние отходов на окружающую среду.

В этом году Синий флаг поднят на двух рижских пляжах - Вецаки и Вакарбулли. Синий флаг является подтверждением международных экологических стандартов и качества проведенных самоуправлением работ по благоустройству, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Празднование поднятия Синего флага в Рижском самоуправлении проводят в сотрудничестве с проектом в рамках Программы ЕС по окружающей среде и климату LIFE.

На пляжах Вецаки, Вакарбулли и еще восьми местах в Латвии установлены широкоформатные информационные стенды для привлечения внимания к теме замусоривания побережья.

Стенды установлены в десяти местах на особо охраняемых природных территориях на побережье Балтийского моря в Латвии.