На побережье Рижского залива вода местами охладилась до +8 градусов

Из-за южного, юго-восточного ветра понизилась температура воды на большей части побережья Рижского залива, а в открытом море в Курземе она остается теплой, свидетельствуют данные спутников и Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В порту Роя температура воды упала до +8 градусов. Температура воды в порту Мерсрагс вчера утром составляла до +9 градусов, а в среду утром поднялась до +13 градусов.

В Колке температура воды составляет около +19 градусов, в Скулте до +20 градусов.

По данным самоуправления, температура воды в купальных зонах Юрмалы и Риги во вторник была +15…+18 градусов. По данным спутников, ночью в среду температура воды местами опустилась ниже +15 градусов.

Самая теплая вода на латвийском побережье — в открытом море от Вентспилса до Лиепаи и Литвы, где она составляет +19…+23 градуса.

В большинстве рек и озер температура воды утром составляла +21…+25 градусов.