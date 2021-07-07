На побережье Рижского залива вода местами охладилась до +8 градусов
Foto: Anita Steinberga

Из-за южного, юго-восточного ветра понизилась температура воды на большей части побережья Рижского залива, а в открытом море в Курземе она остается теплой, свидетельствуют данные спутников и Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В порту Роя температура воды упала до +8 градусов. Температура воды в порту Мерсрагс вчера утром составляла до +9 градусов, а в среду утром поднялась до +13 градусов.

В Колке температура воды составляет около +19 градусов, в Скулте до +20 градусов.

По данным самоуправления, температура воды в купальных зонах Юрмалы и Риги во вторник была +15…+18 градусов. По данным спутников, ночью в среду температура воды местами опустилась ниже +15 градусов.

Самая теплая вода на латвийском побережье — в открытом море от Вентспилса до Лиепаи и Литвы, где она составляет +19…+23 градуса.

В большинстве рек и озер температура воды утром составляла +21…+25 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Роя Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!