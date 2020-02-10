На почте получателей заставляют доплачивать за письма, отправленные по старому тарифу

С 1 января почта изменила расценки. Однако некоторые не знают об этом и продолжают отправлять письма и открытки по старой цене. В этом случае почта заставляет платить получателя — причем больше, чем недоплатил отправитель. Об этом сообщает портал Jauns.lv.

Открытки и письма до 20 г сейчас стоят 1 евро, а до нового года стоили почти вдвое меньше. Если отправитель наклеил более дешевую марку, получателю придется доплатить, чтобы забрать письмо. Однако не 50 центов, а 86, если он забирает письмо на почте, или 1,50 евро, если почтальон принес его домой.

"Все письма, которые не оплачены по новым тарифам, мы регистрируем в специальной книге. Я несу их людям и спрашиваю — будете брать? Советую забирать на почте, потому что тогда нужно будет доплачивать 86 центов", — рассказала изданию некая почтальон.

Многие отказываются получать письмо, и тогда оно отправляется обратно, и тогда доплачивать приходится уже отправителю.

"Все платили, никто не отказывался. Только если обратного адреса нет, тогда не с кого брать деньги", — рассказали на почте.

Некоторые получатели подходят к вопросу хитрее.

"На моем участке находятся Latvijas valsts meži. Они фотографируют конверты, но сами письма получать отказываются", — рассказала почтальон.