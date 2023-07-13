На поддержку молодых педагогов выделили три миллиона евро
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На поддержку педагогов, получивших учительскую квалификацию не ранее 1 января этого года, выделено 3 425 840 евро, сообщает LETA.

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Проект Министерства образования предполагает использовать выделенное финансирование на стипендии молодым учителям (до 200 евро в месяц), обустройство нового рабочего места (не более 3000 евро на одно рабочее место в течение всего времени реализации проекта), транспортные расходы, обеспечение субтитров и другие необходимые вещи.

Поддержку получат те молодые учителя, которые не работают не больше года, а в случае объективных причин (например, были в отпуске по уходу за ребенком или временно нетрудоспособны) срок может быть продлен до двух лет.

Из государственного бюджета будет выделено 513 876 евро, остальные 2 911 964 евро выделит Европейский социальный фонд плюс (ESF+).

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