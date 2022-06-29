На поддержку СМИ в Латгалии выделят почти полмиллиона евро

Правительство решило выделить почти полмиллиона евро по предложению Министерства культуры на программу Фонда поддержки СМИ, направленную на укрепление производственных мощностей новостных и информационно аналитических программ в Латгалии, в частности на информирование жителей о вторжении России в Украину. Коммерческие СМИ в Латгалии смогут претендовать на поддержку. Однако, пока не известны механизм финансирования, правила и критерии, масс-медиа относятся к поддержке с осторожностью. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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21 июня Кабинет министров решил выделить латгальским СМИ 400 000 евро. Цель финансирования — укрепление безопасности информационного пространства.

Как указал советник министра культуры по вопросам СМИ Янис Лиелпетерис, латгальское информационное пространство тесно связано с аспектами национальной безопасности.

Речь идет о коммерческих масс-медиа в Латгалии. Лиелпетерис подчеркнул, что, согласно исследованию Минкульта, жители регионов больше всего доверяют именно местным СМИ, поэтому поддержка этих масс-медиа является очень важным направлением.

Радиостанция Alise Plus начала работать в Даугавпилсе 29 лет назад. По данным Kantar TNS, эта радиостанция уже более 20 лет удерживает лидирующие позиции на радиорынке Даугавпилса и Латгалии. Ежедневно это радио слушают около 27 000 человек.

Alise Plus может быть одним из потенциальных претендентов на поддержку. Однако пока нет четких правил получения финансирования.

"Очень хорошо, что правительство выделило эти средства. Но трудно сказать, чего они хотят — на каком языке, в какое время. Пока также непонятно, для чего нужна поддержка: то ли для поддержания разнообразия латгальских СМИ, то ли для каких-то особых целей. Сначала мы должны прочитать, что там приняло правительство, а потом уже решать, как участвовать, на каком основании и есть ли у нас вообще такая возможность", — заявил глава радиостанции Евгений Царев.

Критерии того, кто сможет получить финансирование, будут ли они направлены на оплату времени вещания или создание программ, еще не разработаны.

Круг получателей финансирования, учитывая прежние аналогичные программы государственной поддержки региональных и местных СМИ, в Латгалии может быть достаточно широким.

"Это прогнозировать довольно сложно, но точно будет несколько десятков, если посмотреть на опыт, который уже есть в Латгалии в рамках программы по поддержке СМИ. В прошлый раз было выделено 215 000 евро", — добавил Лиелпетерис.

В рамках этой программы поддержки, например, радио Alise Plus получило поддержку в двух проектах, в том числе в создании программы новостей о Латгалии, Латвии и мире, на общую сумму более 40 000 евро.

Между тем, Елена Панкевича, ранее известная как владелица даугавпилсского поставщика теле- и интернет-услуг Dautkom TV, а ныне глава SIA MediaStrims, призывает более глобально взглянуть на медийную среду и роль СМИ в распространении информации. Речь идет об идее, а не о деньгах.

"Все должны работать вместе, как коммерческие, так и государственные СМИ, общественные масс-медиа. Речь идет не о деньгах, а о безопасности, национальной безопасности, интересах государства, и мы все вместе должны работать в интересах страны", — сказала Панкевича.

MediaStrims в сотрудничестве с радио Alise Plus в Даугавпилсе также получило почти 34 000 евро в рамках предыдущей программы поддержки СМИ и не исключает возможности старта и в этой программе поддержки.

Скорее всего, коммерческие СМИ Латгалии смогут ознакомиться с критериями и положениями, разработанными Минкультом, в течение ближайшего месяца.