На поддержку украинским беженцам потрачено 46,8 миллиона евро

Размер господдержки, выделенной на помощь украинским беженцам, на конец июля составил 46,8 миллиона евро, свидетельствует информация Министерства финансов.

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В том числе 38,1 млн евро - это поддержка самоуправлениям для размещения на ночлег и питание, 6,9 млн евро - на выплаты международным организациям, а 1,8 млн евро значится как "другое, связанное с распоряжением Кабинета министров, финансирование".

Утвержденный размер госфинансирования на поддержку беженцев из Украины в 2022 году составляет 69,5 млн евро. В том числе 53,4 млн евро - это поддержка самоуправлениям для размещения на ночлег и питание, а 7,2 млн евро - на выплаты международным организациям.

По данным Министерства внутренних дел, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировались 37 332 украинских беженцев, а 32 097 лицам выданы документы, позволяющие здесь находиться и работать.

Ночлегом обеспечены 12 474 человек, это значит, что остальные либо нашли жилье самостоятельно, либо остановились у родственников или друзей.

Из общего числа беженцев 46% составляют женщин, 22% - мужчины, а 32% это дети в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины с биометрическими паспортами, которым не требуется социальная помощь и помощь с ночлегом, могут находиться в Латвии до 90 дней, не информируя об этом госучреждения.