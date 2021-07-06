На похоронах и свадьбах с ковид-сертификатами смогут присутствовать до 250 человек
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В похоронах, свадьбах и крестинах смогут участвовать до 250 человек с ковид-сертификатами, предусматривают поправки к правилам правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, утвержденные Кабинетом министров во вторник.

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Действующие правила предусматривают, что на открытом воздухе могут собираться до 20 человек, а в помещении до десяти человек.

Требование сертификата не распространяется на детей младше 12 лет.

В то же время на этих мероприятиях должны быть обеспечены строгие требования эпидемиологической безопасности, например, контроль на входе для предъявления сертификатов.

Поправки также предусматривают, что услуги по организации питания на свадьбах и похоронах могут предоставляться и после 24:00.

"Свадьбы, крещения и похороны - это важные жизненные события, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, их можно организовать на более облегченных условиях по сравнению с другими мероприятиями или услугами", - заявили в Минэкономики.

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LETA

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