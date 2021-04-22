На показатели смертности Covid-19 влияет возрастная структура и состояние здоровья жителей

Специалисты избегают сравнивать показатели смертности от Covid-19 в Латвии и других странах, сообщает журнал Ir. В этом году 44% смертей в Рижской Восточной клинической университетской больнице были связаны с Covid-19 - это была либо основная причина смерти, либо вирус стал побочной болезнью или же оставил непоправимые последствия, указал журналу член правления больницы Харальд Плаудис.

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В прошлом году в связи с Covid-19 в Латвии умерли 939 человек, в этом году заболевание сгубило 1392 жизни - больше, чем за весь прошлый год, отмечает Ir. С ноября 2020 года это третья самая частая причина смерти. В Латвии в начале февраля двухнедельный показатель смертности составлял 136,4, тогда как в среднем по Европе это были 103,1 смертей.

Ещё один показатель, который используется при анализе последствий пандемии - уровень летальности. Это процент смертей от общего числа заболевших. В Латвии он составляет 1,84%, в Эстонии 0,93%, в Германии - 2,54%, а в Великобритании 2,89%. Специалисты, с которым разговаривал журнал Ir, указали, что в разных странах - разные методы сбора данных. Ведущий исследователь Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Инесе Гобиня указала, что, например, в США в статистику смертности включали только лабораторно подтвержденные случаи смерти от Covid-19, а в Северной Ирландии - все случаи смерти, в которых известно, что умерший болел Covid-19, даже если он погиб из-за травмы. “Аргумент - в условиях пандемии лучше переоценить, чем пропустить мимо случаи смерти, связанные с Covid-19”, - объяснила исследователь ирландскую позицию.

Эксперты сходятся в том, что наилучший показатель для сравнения - это избыточная смертность. Этот показатель не зависит от метода регистрации смерти и методов сбора данных. Недавнее исследование РСУ показало, что в Латвии с мая по декабрь 2020 года избыточная смертность выросла 33%.

Хотя сейчас наблюдается нехватка исследований смертности от Covid-19, эксперты указывают, что на показатель влияет общая возрастная структура населения и состояние здоровья. 90% умерших от Covid-19 в Латвии были старше 60 лет, а из 100 людей старше 80, заболевших Covid-19, 20 умерли, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Именно поэтому вакцинация пожилых людей так важна, указали в ЦПКЗ.

В то же время без пандемии в Латвии один из самых низких показателей здоровья в ЕС. В 2019 году в среднем по ЕС без существенных проблем со здоровьем женщины проживали 65,1 год, а мужчины - 64,2 года. В Латвии эти показатели составляют 54,1 года и 52,2 года соответственно. Эти данные коррелируют с тем, что в Латвии одна из самых высоких смертностей от хронических заболеваний в ЕС.