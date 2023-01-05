На полгода будет закрыт участок улицы Густава Земгала гатве в Пурвциемсе
Foto: LETA

В связи с продолжающимся строительством Восточной магистрали в столичном микрорайоне Пурвциемс на полгода будет закрыт участок улицы Густава Земгала гатве от улицы Унияс до улицы Дзелзавас, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Участок улицы Густава Земгала гатве будет закрыт с сегодняшнего дня до 31 мая. В это время будут проводиться строительные работы на участке Восточной магистрали от улицы Иерикю до улицы Виеталвас.

В указанный период будет ограничено движение транспортных средств по улице Вайдавас, на участке от улицы Дзелзавас до улицы Унияс.

Перед ответственным за выполнение работ строительным объединением ACB un Tilts поставлена задача обеспечить объезды, подъезд личных и служебных транспортных средств к месту жительства или работы, пути передвижения для оперативного транспорта и грузовых автомобилей и установить соответствующие дорожные знаки, а также оборудовать временные остановки общественного транспорта.

Будет создана временная остановка общественного транспорта на улице Густава Земгала гатве возле Дворца культуры ВЭФ и временная остановка на улице Вайдавас за пересечением с улицей Иерикю (в направлении Пурвциемса и Плявниеки).

При этом будет закрыта остановка общественного транспорта "Улица Старкю" на улице Густава Земгала и остановка общественного транспорта "Улица Унияс" на улице Кастранес.

Как сообщалось, стоимость первой очереди строительства Восточной магистрали составляет 37,87 млн евро, а стоимость второй очереди — 27,76 млн евро.

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