На полигоне в Адажи пройдет традиционная военная тренировка "Марш беретов"

Со среды, 19 октября, по четверг, 20 октября, на Адажском полигоне и прилегающих к нему территориях пройдет ежегодная традиционная тренировка механизированной бригады Сухопутных войск, или "Марш беретов", сообщили агентству LETA в бригаде.

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В "Марше беретов" примут участие военнослужащие механизированной бригады Сухопутных войск из нового поступления, которым предстоит преодолеть расстояние не менее 50 километров за 24 часа, выполнить различные тактические задания на десяти разных станциях и ответить на вопросы об истории механизированной бригады. Марш будет проходить как днем, так и в темное время суток.

Механизированная бригада Сухопутных войск призывает граждан с пониманием отнестись к происходящим учениям и временным нарушениям движения на дорогах общего пользования в районе Адажского полигона.

После успешного выполнения задания военнослужащий заработает право на ношение берета песочного цвета с кокардой подразделения.

Традиционный "Марш беретов" проводится два раза в год - в апреле и октябре, и его цель - интегрировать солдат из нового поступления в коллектив подразделения, сообщили в бригаде.