На полмиллиона евро. Запущена новая общественная мультимедийная платформа для нацменьшинств Rus.lsm.lv

Сегодня была открыта новая мультимедийная платформа для меньшинств Rus.lsm.lv, на которой можно будет смотреть и слушать созданные для нацменьшинств материалы Латвийского телевидения (LTV), портала общественных СМИ lsm.lv и Латвийского радио 4. Привычный телеканал LTV-7 русское вещание сохранит до Нового года.

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В связи с переводом новостной службы LTV в новую студию их прежние помещения были преобразованы под нужды мультимедийной платформы Rus.lsm.lv, на что потрачено 450 000 евро, сообщает LETA. Цель проекта — укрепить информационное пространство и поддержать чувство принадлежности нацменьшинств к Латвии.

Новая мультимедийная студия и мобильное техническое оборудование позволят ускорить реакцию на события и сократить время распространения информации — пять минут прямой трансляции могут будут обеспечены в любое время суток. Качественные технологии позволят разнообразить контент, а также оперативно сообщать обществу о важных событиях, не дожидаясь времени обычной трансляции. Платформа предложит текстовую и графическую информацию, видео и аудио, как в записи, так и в реальном времени.

Главный редактор платформы Екатерина Сафронова отметила, что команда LTV "Русское вещание" полностью сохранена и объединена с командой портала Rus.lsm.lv. "Новости будут выходить из абсолютно новой студии под немного другим названием. При этом команда, которая делает новости, и ведущие, сохранятся. Зрители будут видеть привычные лица корреспондентов. Визуализация будет новая, красивая, современная. Со всеми возможными мультимедийными "примочками", экранами и так далее", — рассказала Екатерина Сафронова.

На мультимедийной платформе Rus.Lsm.lv новости будут выходить три раза в день. Вечерние новости — всегда в 19:00. На телеканале LTV7 время выпуска вечерних новостей может меняться, сообщает rus.lsm.lv.

Foto: Daniels Joffe/LR4

На фото: ранее работу начала новая мультимедийная студия Латвийского радио 4 — "Домская площадь". Уже в ближайшие месяцы канал будет предлагать также видеосодержание для Rus.lsm.lv и для социальных сетей. Проект обошелся в 180 тыс. евро.

"Впереди нас ждут уже полюбившиеся проекты с уже знакомыми лицами. Но все проекты претерпят изменения в форматах. Мы будем больше ориентироваться на онлайн-платформу. "Точки над i" будут выходить ежедневно и называться "Тчк". У нас будет спортивная программа. "Личное дело" будет работать в новом формате — расследования, аналитика — все это остается", — пояснила Екатерина Сафронова.

Изначально предполагалось, что с 17 сентября из эфира телеканала LTV7 на мультимедийную платформу Rus.Lsm уйдут все передачи и проекты, в том числе и вечерние новости. Но из-за этого без информации общественных СМИ на русском языке остались бы порядка 60 тысяч человек. Совет по общественным электронным СМИ решил, что так не годится. Латвийское телевидение предложило совету оставить новости на русском в эфире ЛТВ7 до нового года. Совет идею поддержал. А впоследствии может появиться и канал для кабельных операторов.