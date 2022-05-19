На портал draugiem.lv совершена кибератака: сайт временно не работает

В четверг, 19 мая, были совершены кибератаки на сайты draugiem.lv и ukrainascilvekiem.lv, в результате чего они оказались недоступны, сообщил порталу Delfi представитель предприятий Янис Палкавниекс.
Произошла DDoS-атака, которая перегружает работу сайтов.
"Неизвестно, сколько времени займет восстановление работы порталов", — указал Палкавниекс.
Ранее подобным кибератакам подверглись такие платформы, как ziedot.lv и Inbox.lv.
Уже с середины января в латвийском киберпространстве ощущается заметно повышенная активность, которая существенно усилилась после российского вторжения в Украину в конце февраля.
Как ранее сообщили порталу Delfi в Cert.lv, с прошлой недели особое внимание латвийским сайтам уделяет группа киберактивистов Killnet.
Killnet специализируется именно на DDoS-атаках, создавая перегрузки на порталах. О группировке этих киберактивистов на минувшей неделе сообщало и немецкое издание Deutsche Welle.
После начала войны России против Украины, которая началась в начале этого года, Cert.lv активно сканирует сети — ищет версии программного обеспечения и уязвимости — как в финансовом секторе, так и в государственном управлении. Интенсивность атак с отказом в доступе против латвийских госучреждений, предприятий критической инфраструктуры и финансовых учреждений также увеличилась.