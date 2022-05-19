На портал draugiem.lv совершена кибератака: сайт временно не работает
Foto: DELFI

В четверг, 19 мая, были совершены кибератаки на сайты draugiem.lv и ukrainascilvekiem.lv, в результате чего они оказались недоступны, сообщил порталу Delfi представитель предприятий Янис Палкавниекс.

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Произошла DDoS-атака, которая перегружает работу сайтов.

"Неизвестно, сколько времени займет восстановление работы порталов", — указал Палкавниекс.

Ранее подобным кибератакам подверглись такие платформы, как ziedot.lv и Inbox.lv.

Уже с середины января в латвийском киберпространстве ощущается заметно повышенная активность, которая существенно усилилась после российского вторжения в Украину в конце февраля.

Как ранее сообщили порталу Delfi в Cert.lv, с прошлой недели особое внимание латвийским сайтам уделяет группа киберактивистов Killnet.

Killnet специализируется именно на DDoS-атаках, создавая перегрузки на порталах. О группировке этих киберактивистов на минувшей неделе сообщало и немецкое издание Deutsche Welle.

После начала войны России против Украины, которая началась в начале этого года, Cert.lv активно сканирует сети — ищет версии программного обеспечения и уязвимости — как в финансовом секторе, так и в государственном управлении. Интенсивность атак с отказом в доступе против латвийских госучреждений, предприятий критической инфраструктуры и финансовых учреждений также увеличилась.

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