На портале Latvija.lv размещена информация о снижении платы за электроэнергию
Foto: Pixabay

На портале Latvija.lv опубликовано новое описание ситуации "Уменьшение платы за электроэнергию", в котором объясняется, кто имеет право на уменьшение платы за электроэнергию и каким образом оно оформляется, а также приведена информация о том, применяется ли уже снижение оплаты, сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

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Подробно ознакомиться с информацией — можно здесь.

Торговая услуга защищенного пользователя — это сокращение суммы счета за электроэнергию. Снижение платы применяется автоматически в результате обмена информацией между учреждениями и самоуправлениями. Однако возможны случаи, когда о снижении платы необходимо специально уведомить поставщика услуг.

Кроме того, на портале можно выяснить, как дистанционно решаются самые важные жизненные ситуации: размещено 180 описаний различных жизненных ситуаций, в том числе пояснения к использованию электронных услуг в видеоформате, помогающие разобраться, как решить текущий вопрос с помощью электронных сервисов, электронного адреса и защищенной электронной подписи. Рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией компании, потерей и поиском работы, образованием, здоровьем, недвижимостью, правами, налогами и деньгами, путешествиями, домашними животными и т. д..

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