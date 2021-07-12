На портале Manabalss.lv начат сбор подписей против кормления птиц в Риге

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение административной ответственности за кормление птиц в Риге.

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Автор инициативы - Денис Журидов, который хочет добавиться, чтобы на территории Риги не кормили диких птиц.

Он отметил, что из-за кормления птиц страдают балконы, припаркованные во дворах автомобили, пачкается одежда прохожих, дворы и скамейки.

Как указал Журидов, орнитологи постоянно предупреждают, что от такого кормления страдают сами птицы.

Самоуправление Риги должно включить в правила запрет на кормление птиц на территории города. Такая практика уже существует во многих европейских городах, отмечает автор инициативы.

Он уверен, что рижанам понравится чистота городских улиц и дворов, а также тишина по утрам. "Возможно, что без ненужного подкорма птицы вернутся ближе к морю", - говорится в инициативе.

Также, как напоминает Журидов, орнитологи предупреждают, что диких птиц нельзя кормить хлебом вообще, но в основном птиц кормят именно хлебом. "Лебедь - вегетарианец, он питается травой, водорослями, планктоном и мелкими насекомыми, которых в воде много. Если лебедей все время кормят хлебом, у них вырабатывается зависимость, поэтому они могут в присутствии людей становиться агрессивными, требуя, чтобы их кормили. Они могут даже нападать на людей", - указал Журидов.

Если инициатива наберет 2000 подписей, она будет передана на рассмотрение Рижской думе.